Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міністр оборони Британії дав пораду ЗСУ щодо військових дій взимку

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Міністр оборони Британії дав пораду ЗСУ щодо військових дій взимку
фото з відкритих джерел

За словами Воллеса, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп

В інтересах добре екіпірованих на зиму ЗСУ продовжувати контрнаступ на позиції російських окупантів у холодний період. Так вважає міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, про що він сказав The Daily Beast на базі британської армії на півдні Англії, де тренуються українці.

Глава міноборони країни нагадав, що Сили оборони України мають 300 тис. одиниць зимового спорядження від міжнародної спільноти.

«З огляду на перевагу, яка є в українців у навчанні та в якості їхнього особового складу порівняно з деморалізованими, погано навченими та екіпірованими росіянами, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп», – сказав Воллес.

За словами міністра оборони Британії, таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими розмовляє «майже щотижня».

Міністр також розповів, що в курсі ситуації зі спорядженням мобілізованих росіян.

«Нещодавно було розгорнуто російську частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля... Масштаби у росіян є, але вони – не дуже. Ну, більшість з тих, хто був хорошим (військовослужбовцем, ред.), – мертві, – зазначив він. – Вони пхають їх у м'ясорубку, використовуючи величезну кількість артилерії. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 тис. своїх людей на смерть, поранення або дезертування».

 Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тис. своїх військових.  

Читайте також: «Москва» згоріла і втонула, «Москва» пішла на корм акулам…» Як Україна створює флот дронів
Теги: Міноборони українці міністр поранення катастрофа контрнаступ Україна смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Міністр оборони Британії дав пораду ЗСУ щодо військових дій взимку
Міністр оборони Британії дав пораду ЗСУ щодо військових дій взимку
Головне за ніч: ЗСУ готують нові наступи, окупанти вгатили по Запоріжжю
Головне за ніч: ЗСУ готують нові наступи, окупанти вгатили по Запоріжжю
Мокрий сніг та дощі: якою буде погода 25 листопада
Мокрий сніг та дощі: якою буде погода 25 листопада
Скільки людей в Україні зникли безвісти через війну: оприлюднено тривожні дані
Скільки людей в Україні зникли безвісти через війну: оприлюднено тривожні дані
Як і де працюватимуть відділення банків під час повного блекауту в Україні
Як і де працюватимуть відділення банків під час повного блекауту в Україні
Чи буде в Україні тотальний блекаут: прогноз Арестовича (відео)
Чи буде в Україні тотальний блекаут: прогноз Арестовича (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
101K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
56K
Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото)
43K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
31K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
13K
Лукашенко пригрозив «повним знищенням України»

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту