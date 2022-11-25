Міністр оборони Британії дав пораду ЗСУ щодо військових дій взимку

За словами Воллеса, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп

В інтересах добре екіпірованих на зиму ЗСУ продовжувати контрнаступ на позиції російських окупантів у холодний період. Так вважає міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, про що він сказав The Daily Beast на базі британської армії на півдні Англії, де тренуються українці.

Глава міноборони країни нагадав, що Сили оборони України мають 300 тис. одиниць зимового спорядження від міжнародної спільноти.

«З огляду на перевагу, яка є в українців у навчанні та в якості їхнього особового складу порівняно з деморалізованими, погано навченими та екіпірованими росіянами, в інтересах України було б зберегти протягом зими набраний темп», – сказав Воллес.

За словами міністра оборони Британії, таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими розмовляє «майже щотижня».

Міністр також розповів, що в курсі ситуації зі спорядженням мобілізованих росіян.

«Нещодавно було розгорнуто російську частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля... Масштаби у росіян є, але вони – не дуже. Ну, більшість з тих, хто був хорошим (військовослужбовцем, ред.), – мертві, – зазначив він. – Вони пхають їх у м'ясорубку, використовуючи величезну кількість артилерії. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 тис. своїх людей на смерть, поранення або дезертування».

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тис. своїх військових.