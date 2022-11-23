«Москва» згоріла і втонула, «Москва» пішла на корм акулам…» Як Україна створює флот дронів

Чорноморський флот РФ вже не ризикує виходити у відкрите море

Військові експерти сходяться на тому, що знищити флот Росії невеликими морськими дронами не вдастся, але ми можемо завдати йому значної шкоди. Основна мета – обмежити можливості Чорноморського флоту і це вже сталося. Росіяни не почуваються вільно в акваторії Чорного моря і змушені перебувати у своїх бухтах. На це вказує супутниковий знімок від 12 листопада 2022 року, який оприлюднив OSINT-аналітик HI Sutton. Більш того, жодного корабля чи судна на той момент не було ані на рейді Севастополя, ані у зоні патрулювання.

Це можна зрозуміти, адже морські безпілотні апарати – серйозна зброя ще й тому, що є дуже складною ціллю. Аби їх помітити, треба мати потужну патрульно-протидиверсійну службу.

Супутниковий знімок акваторії довкола бухти Севастополя

З початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 4,5 тис ракет, кожна п’ята – з моря. Тому обмеження можливостей російського флоту – важлива історія. Наслідки навіть однієї нашої атаки вже виявилися значними як для України, так і для російського ВМФ – росіяни бояться вийти у відкрите море, а ми розпочали будівництво цілого флоту морських дронів.

Перший морський народний дрон

29 жовтня надводні дрони та БПЛА атакували російський флот у захищеній бухті Севастополя. Є відомості, що керовані апарати вразили, зокрема, другий після крейсера «Москва» флагман Чорноморського флоту Росії «Адмірал Макаров». У мережі опублікували відео з дрона, що ухиляється від атак російської морської авіації та прямою наводкою йде на російський корабель.

Раніше, 21 вересня, біля Севастополя знайшли надводний апарат у вигляді човна. Певно, схожі дрони у подальшому і атакували бухту з російськими кораблями.

Візуалізація морського БПА, який знайшли біля Севастополя 21 вересня 2022

Після севастопольської операції влада ухвалила рішення створити перший у світі флот морських дронів. Президент Зеленський оголосив про збір коштів на флот, який буде налічувати не менше 100 одиниць, на платформі United24. Вже зібрано на більше ніж 20 апаратів. Перший назвуть «Херсон», другий – «Севастополь».

До збору коштів підключилися у Литві. Тамтешній журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України, написав у Twitter, що Литва зібрала гроші та вже встигла придбати морський безпілотник на зібрані раніше $250 тис. Їм’я йому дали промовисте – «Peace Дец». «Наші найкращі побажання миру направлені російському Чорноморському флоту. Триває фінансування ще одного безпілотника з Литви», – додав Тапінас.

Директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів «Главкому», що 100 надводних апаратів для українського флоту будуть вітчизняного виробництва.

«Я знаю, що це будуть саме камікадзе. Ці апарати можна буде виробляти у доволі великих кількостях, не за день чи тиждень, але досить швидко. Це – українська розробка, українське виробництво, яке опирається, у тому числі, і на іноземні складники», – пояснив Тарас Чмут.

Схожу думку висловив і Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу: він вважає, що це будуть дрони-камікадзе, з яких утворюватимуть ланки по 10-12 дронів. Нею будуть наноситися удари.

Мінцифри розкрило деякі характеристики нового українського ударного морського БПА, опублікувавши їх на сайті United24. Виріб буде 5,5 метра у довжину, важитиме до однієї тонни, дальність дії — 800 км, максимальна швидкість – до 80 км/год. Бойова частина – 200 кг, що на 50 кг більше за бойову частину крилатої ракети «Нептун». Апарат керується трьома відеоканалами, має систему нічного бачення і резервні модулі зв’язку. Обладнаний автопілотом, що дозволить йому працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби. Правда, це значно знизить його ефективність.

Україна оголосила збір коштів на створення першого у світі флоту морських дронів Фото: United24

У комплекс також входить наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних. Вартість одного – 10 млн грн.

Організатори збору коштів пояснили, що морські дрони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден, коригуванні ракетних уражень та артилерії, захищати наші пункти базування та протидіяти десантним операціям.

Переваги морських дронів

Керівник Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук розповів «Главкому», що морськими дронами ми зможемо заблокувати російські кораблі на їхніх базах.

«Чи вдасться повторити атаку (29 жовтня, коли надводні дрони та БПЛА атакували російський флот у захищеній бухті Севастополя, – «Главком») – питання. Очевидно, що ворог вжив додаткових засобів протидії. Але навіть якщо цим дронам вже не вдасться наздогнати якийсь корабель і потопити його, вони зможуть досягти іншого важливого стратегічного результату – фактично «зачинити» російські кораблі у бухтах і прибрати їх як чинник поточної війни», – розповів Паламарчук. Тобто російські кораблі і далі зможуть запускати ракети, але виключно із цих своїх захищених бухт, без можливості лишати свої відомі нам позиції.

Щодо того, будуть ці дрони камікадзе чи багаторазовго використання, Паламарчук схиляється до останнього. «Я виходжу з логіки, що коли дають ім’я, виріб буде служити якийсь час», – каже він.

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence-Express пояснює – головна перевага морських дронів у тому, що вони мають гіпотетично більшу дальність ніж протикорабельні ракети. У заявлених характеристиках дрона, на який збираються кошти на платформі United24, вказано, що операційний радіус дії – до 400 км. Для порівняння, у ракети «Нептун» – 280 км. При цьому автономність роботи морського дрона – до 60 годин.

Також, за словами Олега Каткова, всі сучасні кораблі побудовані із таким розрахунком, аби максимально протидіяти атаці саме з повітря. Тому що зараз основна ударна сила та загроза для кораблів – ракети. Їхній захист заточений саме на ліквідацію такої загрози. Дрони-камікадзе менш помітні, ніж будь-яка протикорабельна ракета, і мають більше шансів вразити корабель.

Де вже відзначились морські дрони

Кораблі без екіпажу використовуються не перше століття. В епоху парусного флоту існували особливі судна – брандери, завантажені легкозаймистими речовинами та вибухівкою. Їх пускали за вітром чи за течією і вони детонували при зустрічі з ворожим кораблем, підпалюючи його. Брандери так само використовували для знищення мостів – досвід, який може знадобитися й у війні з Росією.

Такий вигляд мав із середини старовинний брандер – праобраз морських дронів-камікадзе Фото: Вікіпедія

Під час Другої світової війни дистанційно керовані кораблі задіювали як тральники-шукачі мін та мішеней. Тоді ж японці придумали атакувати флот США кайтенами – живими торпедами, всередині яких знаходився стерновий-смертник.

У наш час вперше морський дрон-камікадзе застосували єменські хусити. У січні 2017 року фрегат ВМС Саудівської Аравії «Аль-Мадінах» зазнав атаки від дрона-катера у відкритому морі. Тоді корабель був пошкоджений, два моряки загинули.

Дрони – елемент москітного флоту

За словами Тараса Чмута, Україна не відмовляється від концепції розвитку москітного флоту (використання великої кількості малих та дешевих суден, які б знищували флот ворога завдяки кількості, перевазі у зброї, маневреності та скритності), а дрони будуть одним з його елементів.

«Москітний флот буде створено не лише з дронів, адже ми не відмовляємось від екіпажного флоту. Зараз ми отримали 18 катерів від американців, чекаємо ще на 40, тобто разом буде 58: річкових, десантних, патрульно-протидиверсійних. Дрони – одноразові, і цей флот камікадзе буде одним з компонентів для виконання певних задач», – говорить Чмут.

З огляду на те, з якою швидкістю українці зазвичай збирають на новітнє озброєння та системи захисту, флот дронів у нас може з’явитися вже незабаром. А це означає, що російський флот у Чорному морі втрачатиме маневреність і ставатиме все більш вразливим.

Владислав Павлов, для «Главкома»

У заголовку використано фрагмент тексту пісні Maskva гурту Spiv brativ

