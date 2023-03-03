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Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 3 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 3 березня
фото: Depositphotos

Температура поступово вказує на наближення весняного тепла

Сьогодні, 3 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, істотних опадів не спостерігатиметься. Температура по країні коливатиметься від 10° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Весь день триматиметься переважно суха погода, лише в деяких областях можливий невеликий дощ.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У Карпатах вночі стовпчики термометра сягнуть 5-10° морозу. Вдень в Україні буде 2-7° тепла, а на Закарпатті та крайньому півдні країни прогріється аж до 11° вище нуля.

Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 3 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також спостерігатиметься мінлива хмарність, істотних опадів не очікується.

Вітер пануватиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень потеплішає до 2-7° вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 0-2° морозу, а вдень – 4-6° тепла.

Теги: весна прогноз погоди

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