Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 3 березня

Температура поступово вказує на наближення весняного тепла

Сьогодні, 3 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, істотних опадів не спостерігатиметься. Температура по країні коливатиметься від 10° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Весь день триматиметься переважно суха погода, лише в деяких областях можливий невеликий дощ.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У Карпатах вночі стовпчики термометра сягнуть 5-10° морозу. Вдень в Україні буде 2-7° тепла, а на Закарпатті та крайньому півдні країни прогріється аж до 11° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також спостерігатиметься мінлива хмарність, істотних опадів не очікується.

Вітер пануватиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень потеплішає до 2-7° вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 0-2° морозу, а вдень – 4-6° тепла.