Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 2 липня

На більшість українців чекає бездощовий і спекотний день

У неділю 2 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей буде сухо та спекотно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Уночі у північно-західних, вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях підуть короткочасні дощі, вдень очікуються грози. На решті території – без опадів.

Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 14-19°, у південній частині – сягне до 22°, у Карпатах – 9-14°. Удень прогріється до 25-30°, у західних та Житомирській областях – до 22-27°.

Прогноз погоди на 2 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність.

Уночі опадів не буде, а вдень піде короткочасний дощ із грозою.

Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 14-19°, вдень – 25-30°. У столиці вночі очікується 17-19°, вдень – 27-29°.

У зв’язку з грозою 2 липня оголошений І рівень небезпечності. Синоптики закликали бути уважними та обережними.