Дощі та грози не відступають: прогноз погоди на 29 червня
Удень температура становитиме не більше 23°
У четвер 29 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Майже в усіх регіонах підуть короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуть грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Вітер подме західний, 7-12 м/с. У західних областях подекуди пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів – до 20°. Удень прогріється до 18-23°. У Карпатах вночі очікується 4-9°, а вдень температура триматиметься на рівні 11-16°.
У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Підуть короткочасні дощі, місцями в регіоні очікуються грози.
Вітер подме західний, 7-12 м/с.
Температура на Київщині вночі становитиме 11-16°, вдень – 18-23°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 13-15°, а вдень – 19-21°.
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