Після посухи у Мексиці з-під води з'явилася стародавня церква (фото, відео)

Храм був збудований ще в XVI столітті

Нині у деяких регіонах Мексики температура сягає +40°C й вона тримається на цьому рівні вже кілька тижнів. Водойми висихають, а подекуди з'являються і несподівані знахідки. Одна із таких знову з'явилася з-під води – стародавня церква Кечула. Про це повідомляє Euronews.

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Храм був збудований ще в XVI столітті. У 1960-х його затопили, коли на річці Гріхалва встановили греблю.

З того часу від церкви залишилася тільки верхівка, яка виглядала над водою. Дістатися туди можна було лише човном.

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Зараз унаслідок посухи до храму можна під'їхати й на авто – води довкола майже немає.

Чимало туристів уже навідалися до памʼятки фото з відкритих джерел

Це вже третя спека в Мексиці за рік, експерти попереджають, що вона може тривати ще два тижні.

До слова, метеорологи зробили невтішний прогноз для Європи. Аномальна літня спека у 2022 році стала причиною загибелі тисяч європейців, привівши також до погодних катаклізмів у вигляді буревіїв, повеней, посух та інших небезпечних «капризів» природи, що явно розсердилася на людство.