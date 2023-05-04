Мінлива хмарність, місцями невеликі опади: прогноз погоди на 4 травня

Температура повітря в країні коливатиметься від 4° тепла вночі до 23° вдень

У західних, північних та Одеській областях сьогодні місцями піде невеликий короткочасний дощ

У четвер, 4 травня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями піде невеликий дощ, але в більшості областей опадів сьогодні не очікується. Температура повітря в країні коливатиметься від 4° тепла вночі до 23° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у західних, північних та Одеській областях місцями піде невеликий короткочасний дощ. На решті території – без опадів.

Вітер переважатиме південний та південно-західний (у західних областях північно-східний) зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 4-9° тепла. Удень у західних (крім Закарпатської) та північних областях очікується 12-17°, на решті території – 15-20°, на сході країни прогріється до 23°.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується.

Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 4-9°, а вдень прогріється до 12-17°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 7-9°, а вдень – 15-17°.