Короткочасні дощі, подекуди з грозами: прогноз погоди в Україні на 28 квітня

У західних областях заморозки у повітрі, на Житомирщині та Вінниччині - на поверхні грунту 0-3°

В Україні, 28 квітня, збережеться мінлива, волога погода з короткочасними дощами, подекуди навіть з грозами.

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Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

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На Лівобережжі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями грози; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° , на сході та південному сході країни 7-12° тепла, у західних областях заморозки у повітрі, на Житомирщині та Вінниччині - на поверхні грунту 0-3°; температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°.

На високогір'ї Карпат без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області, 28 квітня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

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У столиці вночі близько 5° тепла, вдень 12-14° вище нуля.

Цього дня серед селян було заведено оглядати пасіки та вулики. Серед наших предків існувало повір'я, що 28 квітня бджоли настільки ласкаві, що не покусають навіть справжніх грішників. Вірили, якщо над малюком кружляє бджола, то його життя буде успішним.