Мінлива хмарність, помірні та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 30 квітня

У західних областях на поверхні грунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки

Погода, в останній день квітня, принесе в Україну мінливу хмарність, короткочасні та значні дощі на деяких територіях, як вночі, так і вдень. Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

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Мінлива хмарність. У південних, східних, більшості центральних областей вночі помірні (у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі місцями значні), вдень невеликі дощі.

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Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°. На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах міцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях на поверхні грунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 11-16° тепла.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві тп області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

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Вночі по області заморозки 0-5°. Температура вдень 11-16° тепла. По Києву вночі заморозки 0-2°; температура вдень 13-15° тепла.

Згідно з народними прикметами,цього дня не варто довго видивлятися у дзеркало, інакше нечиста сила може потягнути за собою в потойбічний світ