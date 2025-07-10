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Міноборони шукає охочих збивати дрони за 100 тис. грн (інфографіка)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Міноборони шукає охочих збивати дрони за 100 тис. грн (інфографіка)
Учасником групи ППО може стати громадянин України, який не підлягає мобілізації
фото з відкритих джерел

Для долучення до груп протиповітряної оборони доброволець має спочатку стати членом ДФТГ

В Україні розпочалася реалізація експериментального проєкту створення груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони.

Зазначається, що в умовах зростаючої активності ворога в країні посилюють спроможності протиповітряної оборони (ППО) шляхом залучення підготовлених і вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряного захисту.

Куди звертатися добровольцям

Охочі долучитися до проєкту з захисту неба мають звертатися до командира добровольчого формування територіальної громади за місцем свого проживання. Якщо ж ДФТГ відсутнє, потрібно звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо його створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ.

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє ДФТГ, пройшов медичний та професійний відбір й психологічну перевірку. При цьому доброволець не повинен підлягати мобілізації, але може бути заброньованим по віку, стану здоров'я тощо.

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Міноборони шукає охочих збивати дрони за 100 тис. грн (інфографіка) фото 2
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Міноборони шукає охочих збивати дрони за 100 тис. грн (інфографіка) фото 4
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Міноборони шукає охочих збивати дрони за 100 тис. грн (інфографіка) фото 6

При цьому з добровольцем укладається контракт на 3 роки, куди вноситься умова про заборону направлення для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони.

Кандидати на вступ до груп ППО, які використовуватимуть пілотовані повітряні судна, повинні мати документи, що підтверджують право на виконання необхідних функцій.

Учасники ГПО мають право на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць. Ці виплати здійснюються пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони. Тобто, як пояснюють у Міноборони, це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування.

Нагадаємо, очільник КМВА Тимур Ткаченко наприкінці червня розповідав, що столиця розпочинає формування локальних підрозділів протиповітряної оборони на рівні громад. Планується використовувати нові технології й навчати захисників їх використовувати.

«Главком» писав, що у ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415-ма засобами повітряного нападу.

Масована нічна атака ворога на Київщину з застосуванням ударних дронів та ракет, тривала майже 10 годин.

Теги: Міноборони війна

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