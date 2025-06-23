Голова КМВА повідомив, що для посилення ППО планує робити столична влада

У Києві розпочнуть формування груп протиповітряної оборони в громадах на базі добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ)

За словами Ткаченка, планується використовувати нові технології і навчати захисників їх використовувати

Київ розпочинає формування локальних підрозділів протиповітряної оборони на рівні громад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

Голова КМВА нагадав, що згідно з постановою Кабінету Міністрів, уже є всі необхідні рішення для створення в громадах груп протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). КМВА вже розпочала роботу в цьому напрямі.

За словами Ткаченка, планується використовувати нові технології і навчати захисників їх використовувати.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.