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Уночі РФ атакувала Україну ракетами й сотнями дронів: деталі від Повітряних сил

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі РФ атакувала Україну ракетами й сотнями дронів: деталі від Повітряних сил
Головна ціль нічної російської атаки – Київ та область
фото: ДСНС Києва

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони

У ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росія вдарила по Україні 397-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також запустила вісім балістичних ракет Іскандер-М, шість крилатих ракет Х-101 та чотири зенітних керованих ракет С-300. Основний напрямок нічного удару – місто Київ.

Авіаційні втрати ворога станом на 10 липня 2025 року
Авіаційні втрати ворога станом на 10 липня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

  • 164 ворожі БпЛА типу Shahed;
  • вісім балістичних ракет Іскандер-М;
  • шість крилатих ракет Х-101.

Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі.

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Також, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком». За його словами, внаслідок атаки є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

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