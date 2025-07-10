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Атака на Київщину: поранений в Обухівському районі, пошкоджені будинки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Київщину: поранений в Обухівському районі, пошкоджені будинки
В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік
фото: NV

Масована нічна атака на Київщину: постраждалий та руйнування у чотирьох районах

Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком».

За його словами, внаслідок атаки є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані одразу в чотирьох районах області:

  •  У Броварському районі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. В одному з приватних будинків сталася пожежа, яку вже ліквідували. Також пошкоджено два автомобілі. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.
  • У Вишгородському районі ліквідовано пожежу в гаражному приміщенні.
  • У Бориспільському та Обухівському районах також виявлено пошкоджені приватні будинки.

Як відомо, унаслідок нічної атаки на столицю України, Київ, загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, пише «Главком».

«На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни», – заявив Ткаченко, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих. «Це страшна втрата».

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей. 

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет  Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами. 

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

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Теги: безпілотник росія Київщина

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