Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня

Ночі та ранки похолоднішають

Погода в Україні у четвер, 8 вересня, буде без опадів. Дощів варто чекати лише в окремих регіонах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Невеликі опади можливі на Прикарпатті. Також дощ може випасти у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській області.

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці розповіла, що температура повітря протягом дня становитиме +17...+22 градуси. На південному заході та на Закарпатті – +20...+24 градуси.

За її словами, вночі буде холодно, заморозки місцями ще затримаються, але ближче до вихідних хмарність збільшуватиметься. Ймовірність заморозків зменшуватиметься.

У Києві 8 вересня погода має бути дуже комфортною, сухо та сонячно. Температура повітря прогріється до +20 градусів.

Діденко наголосила, що ніч, вечір та ранок будуть прохолодними. Але денне сонце подарує тепло.