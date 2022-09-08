Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня
Дощів варто чекати лише в окремих регіонах
фото: glavcom.ua

Ночі та ранки похолоднішають

Погода в Україні у четвер, 8 вересня, буде без опадів. Дощів варто чекати лише в окремих регіонах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
 
Невеликі опади можливі на Прикарпатті. Також дощ може випасти у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській області.

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці розповіла, що температура повітря протягом дня становитиме +17...+22 градуси. На південному заході та на Закарпатті – +20...+24 градуси.

Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня фото 1

За її словами, вночі буде холодно, заморозки місцями ще затримаються, але ближче до вихідних хмарність збільшуватиметься. Ймовірність заморозків зменшуватиметься.

У Києві 8 вересня погода має бути дуже комфортною, сухо та сонячно. Температура повітря прогріється до +20 градусів.

Діденко наголосила, що ніч, вечір та ранок будуть прохолодними. Але денне сонце подарує тепло.

Теги: повітря Укргідрометцентр прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний
Прогноз війни. Головне зі статті Залужного
Вчора, 19:29
Перший місяць осені обіцяє бути сухим
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
31 серпня, 13:45
В Україні очікується аномально теплий вересень
Кліматологи здивували прогнозом погоди на вересень. Що чекати українцям
27 серпня, 15:21

Суспільство

Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня
Місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 8 вересня
Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці
Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці
8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
Демілітаризація триває: вражаюче відео знищення російського літака
Демілітаризація триває: вражаюче відео знищення російського літака
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Віталій Мовчан. Історія зенітника, який ціною життя захистив українське небо
Віталій Мовчан. Історія зенітника, який ціною життя захистив українське небо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
100K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
55K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
48K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
36K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці
35K
Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів

Новини

Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Вчора, 18:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту