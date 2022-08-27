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Кліматологи здивували прогнозом погоди на вересень: Що чекати українцям

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Кліматологи здивували прогнозом погоди на вересень: Що чекати українцям
В Україні очікується аномально теплий вересень
Фото з відкритих джерел

В Україні очікується найтепліший за останні 30 років вересень

Цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років, розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух, передає «24 канал».

За її словами, середня температура повітря за місяць може бути на 1 градус вище останніх 30 років. У південних і східних областях можливий дефіцит опадів. Там повітря буде посушливим.

Водночас захід нарешті накриє довгоочікувана волога після спекотних серпневих днів.

«Очікується, що цього року протягом вересня, особливо в першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода», – розповіла Балабух.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Теги: прогноз погоди прогноз погоды

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