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Погода у вересні буде аномальною: прогноз 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Перший місяць осені обіцяє бути сухим
glavcom.ua

Нас чекає різке похолодання, а тоді – літнє тепло 

Вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

З 1 вересня в Україні відбудеться відчутне похолодання, а температура повітря знизиться на 6-8 градусів. Щодо опадів – в окремі дні у західній та південно-західній частинах країни проходитимуть короткочасні дощі з грозами. Вітер переважатиме північно-західної чверті, але без явних поривів. 

Під кінець першої декади вересня вітри повернуть на західний та південно-західний напрямок і разом з цим температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників.

Кількість опадів по Україні у вересні очікується невеликою і в більшості областей буде спостерігатися їх дефіцит. Так, залежно від регіону, очікується випадання 29-65 міліметрів опадів, що становитиме приблизно 70-75% від кліматичної норми. Тому ризик розвитку посухи та збільшення пожежної небезпеки залишається високим. 

За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря очікується на 1-1,5 градуса вищим за кліматичну норму і становитиме залежно від області +14…+19 градусів. 

Погода у вересні буде аномальною: прогноз  фото 1

Основний внесок у цю аномалію зробить друга половина вересня, яка може виявитися значно теплішою за першу. До речі, перші заморозки будуть малоймовірними у вересні, за винятком високогір'я Карпат, де це не є аномалією. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років.

Теги: прогноз погоди

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