Місцями сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 березня

Українцям поки що не варто чекати на весняне тепло

У понеділок, 13 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. У деякий регіонах спостерігатиметься сніг і дощ. Температура в країні коливатиметься від 5° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Уночі в північних, а вдень у західних областях подекуди випаде невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території – без опадів.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями очікується ожеледиця.

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Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень у західних областях місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень прогріється до 3-8° тепла. У південній частині та на Прикарпатті очікується до 11° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями піде невеликий мокрий сніг, а вдень опадів не очікується.

На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця.

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Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень прогріється до 3-8° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 2-4° морозу, а вдень – 6-8° вище нуля.