Місцями сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 березня
Українцям поки що не варто чекати на весняне тепло
У понеділок, 13 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. У деякий регіонах спостерігатиметься сніг і дощ. Температура в країні коливатиметься від 5° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Уночі в північних, а вдень у західних областях подекуди випаде невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території – без опадів.
У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями очікується ожеледиця.
Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Удень у західних областях місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура в країні вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень прогріється до 3-8° тепла. У південній частині та на Прикарпатті очікується до 11° вище нуля.
У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями піде невеликий мокрий сніг, а вдень опадів не очікується.
На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця.
Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура по області вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень прогріється до 3-8° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 2-4° морозу, а вдень – 6-8° вище нуля.
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