Хмарно з проясненнями, подекуди дощі: прогноз погоди на 9 березня

У деяких областях зранку буде туманно

Сьогодні, 9 березня, в Україні буде хмарно, але з проясненнями. Подекуди піде несильний дощ і спостерігатиметься туман. Температура в країні коливатиметься від 3° морозу до 18° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У західних областях випаде помірний дощ, вночі – з мокрим снігом. Також уночі місцями в центральних та східних областях, а вдень у північних областях спостерігатиметься невеликий дощ. На решті території – без істотних опадів.

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та вранці місцями очікується туман.

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Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви сягнуть 20-25 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, у північній частині та більшості центральних областей очікується від 2° тепла до 3° морозу. Удень стовпчики термометра покажуть 7-12° тепла (на Волині та Рівненщині 4-9°). У центральних, південних областях та в Криму прогріється аж до 13-18° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень піде невеликий дощ.

Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура по області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень прогріється до 7-12° тепла. У Києві вночі очікується приблизно 0°, удень стовпчики термометра вкажуть аж 10-12° вище нуля.