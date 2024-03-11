Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня

Сьогодні не варто думати про майбутнє і будувати плани

11 березня розпочинається Масниця. У світі відзначається Всесвітній день сантехніка та День Співдружності націй. Віряни вшановують пам’ять вшановують пам'ять святителя Софронія Єрусалимського.

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Масниця

11 березня розпочинається Масниця, яку відзначають цілий тиждень перед початком Великого посту. Оскільки Великий піст у 2024 році за новим календарем розпочинається 18 березня і триватиме до 4 травня, то Масниця пройде з 11 по 17 березня.

У Масниці переплелись язичницькі традиції проводів зими та зустрічання весни, які наклались на православний церковний календар. Свято нагадувало неодруженим про важливість створення сім'ї, а спалене в кінці тижня солом'яне опудало – про перемогу весни над зимою.

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Цілий тиждень перед Великим постом уже заборонялось їсти страви з м'ясом. Але на зміну їм приходили традиційні для України вареники, налисники, млинці зі солоними начинками, сирники та інші страви з молока, яєць і сиру.

Кожен тиждень Масниці має свою назву і традиції. Перший день має назву «Зустріч» і тому заведено запрошувати до себе найближчих, пригощати їх смаколиками.

Всесвітній день сантехніка

Це міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою сантехніків (World Plumbing Day), що проводиться 11 березня кожного року.

Свято позначене червоним у календарі водопровідників, монтажників, проєктувальників опалювальних, каналізаційних систем та систем водопостачання. Мета свята – визнати важливу роль професії сантехніка у суспільному житті та у підтриманні здоров’я й добробуту людства.

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День Співдружності націй

Кожного року другого понеділка березня 56 країн відзначають День Співдружності націй (Commonwealth Day). Є святом Співдружності націй, політичного об’єднання 56 держав-членів, більшість з яких є колишніми територіями Британської імперії.

Щороку цей день відзначається темою, яка висвітлює певну сферу, що викликає занепокоєння або інтерес у Співдружності. Теми варіюються від екологічної стійкості до залучення молоді, що відображає широкий фокус організації на глобальних питаннях.

Яке сьогодні релігійне свято

11 березня в церковному календарі – День святителя Софронія Єрусалимського. Він народився в Дамаску (тодішня Візантійська імперія) 560 року. Тривалий час Софроній відвідував різні монастирі, знайомився з пустельниками. Почав дружити з Іваном Мосхом, який став його побратимом. Разом з ним вирушив до Малої Азії. 580 року постригся в ченці, а 634 року став Єгипетським єпископом. Помер у Олександрії 638 року.

Що не можна робити цього дня

Не варто думати про майбутнє і будувати плани.

Не можна сваритися, лихословити, лаятися.

Не можна розкидатися дріб'язком, адже втратите все.

Народні прикмети

Пухнастий іній на деревах до гарної погоди.

Якщо холоди від цього дня йдуть на спад, літо буде теплим.

Уночі був іній – вдень не чекайте на снігопад.

Пам’ятні події 11 березня

1669 – на Сицилії розпочалося найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п'ять місяців.

1702 – у Лондоні почала виходити перша щоденна газета The Daily Courant.

1811 – серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць.

1878 – Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.

1921 – уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.

1931 – у СРСР заборонили продавати та ввозити Біблію.

1938 – в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про «аншлюс» обох держав.

1941 – закон про ленд-ліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передачу союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі.

1985 – на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1990 – на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники «Саюдісу», ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

1990 – до влади в Чилі прийшов демократичний уряд; Августо Піночет пішов з поста президента.

1997 – Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.

2004 – терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.

2010 – в Австралії повністю скасована смертна кара.

2011 – Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричинив радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1.

2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян, Сабіна.