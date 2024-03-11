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Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
11 березня – перший день Масниці
фото: ВДНГ

Сьогодні не варто думати про майбутнє і будувати плани

11 березня розпочинається Масниця. У світі відзначається Всесвітній день сантехніка та День Співдружності націй. Віряни вшановують пам’ять вшановують пам'ять святителя Софронія Єрусалимського.

Масниця

Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня фото 1

11 березня розпочинається Масниця, яку відзначають цілий тиждень перед початком Великого посту. Оскільки Великий піст у 2024 році за новим календарем розпочинається 18 березня і триватиме до 4 травня, то Масниця пройде з 11 по 17 березня. 

У Масниці переплелись язичницькі традиції проводів зими та зустрічання весни, які наклались на православний церковний календар. Свято нагадувало неодруженим про важливість створення сім'ї, а спалене в кінці тижня солом'яне опудало – про перемогу весни над зимою.

Цілий тиждень перед Великим постом уже заборонялось їсти страви з м'ясом. Але на зміну їм приходили традиційні для України вареники, налисники, млинці зі солоними начинками, сирники та інші страви з молока, яєць і сиру.

Кожен тиждень Масниці має свою назву і традиції. Перший день має назву «Зустріч» і тому заведено запрошувати до себе найближчих, пригощати їх смаколиками.

Всесвітній день сантехніка

Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня фото 2

Це міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою сантехніків (World Plumbing Day), що проводиться 11 березня кожного року.

Свято позначене червоним у календарі водопровідників, монтажників, проєктувальників опалювальних, каналізаційних систем та систем водопостачання. Мета свята – визнати важливу роль професії сантехніка у суспільному житті та у підтриманні здоров’я й добробуту людства.

День Співдружності націй

Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня фото 3

Кожного року другого понеділка березня 56 країн відзначають День Співдружності націй (Commonwealth Day). Є святом Співдружності націй, політичного об’єднання 56 держав-членів, більшість з яких є колишніми територіями Британської імперії.

Щороку цей день відзначається темою, яка висвітлює певну сферу, що викликає занепокоєння або інтерес у Співдружності. Теми варіюються від екологічної стійкості до залучення молоді, що відображає широкий фокус організації на глобальних питаннях.

Яке сьогодні релігійне свято

11 березня в церковному календарі – День святителя Софронія Єрусалимського. Він народився в Дамаску (тодішня Візантійська імперія) 560 року. Тривалий час Софроній відвідував різні монастирі, знайомився з пустельниками. Почав дружити з Іваном Мосхом, який став його побратимом. Разом з ним вирушив до Малої Азії. 580 року постригся в ченці, а 634 року став Єгипетським єпископом. Помер у Олександрії 638 року.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто думати про майбутнє і будувати плани.
  • Не можна сваритися, лихословити, лаятися.
  • Не можна розкидатися дріб'язком, адже втратите все.

Народні прикмети

  • Пухнастий іній на деревах до гарної погоди.
  • Якщо холоди від цього дня йдуть на спад, літо буде теплим.
  • Уночі був іній – вдень не чекайте на снігопад.

Пам’ятні події 11 березня

  • 1669 – на Сицилії розпочалося найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п'ять місяців.
  • 1702 – у Лондоні почала виходити перша щоденна газета The Daily Courant.
  • 1811 – серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць.
  • 1878 – Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.
  • 1921 – уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.
  • 1931 – у СРСР заборонили продавати та ввозити Біблію.
  • 1938 – в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про «аншлюс» обох держав.
  • 1941 – закон про ленд-ліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передачу союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі.
  • 1985 – на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.
  • 1990 – на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники «Саюдісу», ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
  • 1990 – до влади в Чилі прийшов демократичний уряд; Августо Піночет пішов з поста президента.
  • 1997 – Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
  • 2004 – терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.
  • 2010 – в Австралії повністю скасована смертна кара.
  • 2011 – Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричинив радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1.
  • 2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян, Сабіна.

Читайте також: Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
Теги: свята традиції свято

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