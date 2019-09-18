  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Митрополит Епіфаній зустрівся зі звільненими бранцями Кремля

    • Розсилка
    <p>Епіфаній зауважив, що українці &ndash; волелюбний народ, який не прагне чужого, однак не погодиться на неволю</p> - Митрополит Епіфаній зустрівся зі звільненими бранцями Кремля

    Епіфаній зауважив, що українці – волелюбний народ, який не прагне чужого, однак не погодиться на неволю

    Фото: пресслужба Православної церкви України

    Колишні бранці Кремля поділилися з Епіфанієм подробицями свого перебування у незаконному ув’язненні

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у вівторок зустрівся з визволеними нещодавно бранцями Кремля.

    Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

    «Хочу подивитися вам у вічі і подякувати за духовну незламність, адже ви пройшли горнило тяжких випробувань російськими в’язницями», – сказав митрополит.

    Він обговорив із гостями актуальні питання суспільного життя та процес визнання Православної церкви України іншими помісними церквами.

    У свою чергу, колишні бранці Кремля поділилися з Епіфанієм подробицями свого перебування у незаконному ув’язненні. Зокрема, Роман Сущенко розповів предстоятелю ПЦУ про картину «Софія Київська», яку він намалював в ув'язненні та свого часу передав у подарунок владиці.

    На зустрічі митрополит Епіфаній зауважив, що українці – волелюбний народ, який не прагне чужого, однак не погодиться на неволю.

    dsc_7911

    «Ми – європейці і ми нескорені, ми будемо до кінця боротися за справедливий мир», – сказав предстоятель.

    У зустрічі з митрополитом Епіфанієм узяли участь Володимир Балух із дружиною, Микола Карпюк із родиною, Павло Гриб із батьками, Роман Сущенко, Олександр Кольченко з родиною, Артур Панов, Олексій Сизонович із братом та Євген Панов із родиною.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    Читайте також
    Росія Микола Карпюк Олександр Кольченко Українська православна церква політв’язні українці обмін полоненими Роман Сущенко Євген Панов Павло Гриб Володимир Балух Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ