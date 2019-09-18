Митрополит Епіфаній зустрівся зі звільненими бранцями Кремля



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Епіфаній зауважив, що українці – волелюбний народ, який не прагне чужого, однак не погодиться на неволю Фото: пресслужба Православної церкви України

Колишні бранці Кремля поділилися з Епіфанієм подробицями свого перебування у незаконному ув’язненні

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у вівторок зустрівся з визволеними нещодавно бранцями Кремля.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

«Хочу подивитися вам у вічі і подякувати за духовну незламність, адже ви пройшли горнило тяжких випробувань російськими в’язницями», – сказав митрополит.

Він обговорив із гостями актуальні питання суспільного життя та процес визнання Православної церкви України іншими помісними церквами.

У свою чергу, колишні бранці Кремля поділилися з Епіфанієм подробицями свого перебування у незаконному ув’язненні. Зокрема, Роман Сущенко розповів предстоятелю ПЦУ про картину «Софія Київська», яку він намалював в ув'язненні та свого часу передав у подарунок владиці.

На зустрічі митрополит Епіфаній зауважив, що українці – волелюбний народ, який не прагне чужого, однак не погодиться на неволю.

«Ми – європейці і ми нескорені, ми будемо до кінця боротися за справедливий мир», – сказав предстоятель.

У зустрічі з митрополитом Епіфанієм узяли участь Володимир Балух із дружиною, Микола Карпюк із родиною, Павло Гриб із батьками, Роман Сущенко, Олександр Кольченко з родиною, Артур Панов, Олексій Сизонович із братом та Євген Панов із родиною.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.