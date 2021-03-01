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    Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Україні 1 березня

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    Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Україні 1 березня

    1 березня в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюсових значень

    З першого по третє березня на частині території країни очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Погода в Україні в перші дні березня буде помірно холодною. Температура повітря з кожним днем буде поступово підвищуватися.

    Температура повітря вночі у середньому складе від 0 до +2 градусів, а в Київській, Запорізькій, Миколаївській Одеській і Криму – від -1 до +1.

    Вдень очікується від +2 до +9 градусів тепла. Вночі на заході, в центрі, місцями на півдні і в Києві пройде мокрий сніг з дощем.

    Найтепліше буде в Закарпатті – +7 +9 вдень і 0 +2 вночі.

    Прогноз погоди в Україні на 1 березня
    Прогноз погоди в Україні на 1 березня

    У Волинській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях – +4 +6 градусів вдень.

    На інших територіях температура повітря перебуватиме в межах +3 +5 градусів, прогнозують синоптики.

    У Києві вночі – також мокрий сніг, вдень +2 +4, вночі -1 +1.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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