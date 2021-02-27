Синоптики попередили, що у березні морози повернуться

Якою буде погода в найближчі 30 днів. Ми публікуємо думки метеорологів, народного синоптика та сайтів погоди

Лютий не закінчився, а за вікном вже весна. Та синоптики в один голос прогнозують: календарна зима завершиться, але холод повернеться.

Що чекає Україну в березні, і коли зима піде остаточно, – повідомив сайт «Сьогодні». Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня, Укргідрометцентру та узагальнений прогноз погодних сайтів.

Народний синоптик: березень почнеться морозами, закінчиться дощами

Леонід Горбань підтвердив свій прогноз на березень.

За розрахунками Леоніда Горбаня, після короткого потепління зима повернеться в останній день лютого. Північно-західний вітер принесе на територію України сніг з дощем і невеликі морози, до -2°-4° уночі. Вдень температура буде плюсовою, але не вище +5°.

Морози підуть 5-6 березня, опади припиняться, температура підніметься вище нуля градусів як вдень, так і вночі. По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім ненадовго, на 4-5 днів, знову повернеться зима. Наприкінці другої декади можливий сніг з дощем і нічні морози до -3°. Але це будуть уже останні сніжинки.

Остання третина місяця знову потішить нас теплом. Його принесуть південні і південно-західні вітри, які змусять зиму відступити назовсім. Середньодобова темпертатура підніметься до +10°, тобто вдень сонце прогріє повітря до +15° і вище, а вночі температура опуститься до +2°-3°, на півдні – до +5°-6°.

Попри те, що синоптик обіцяє в березні сніг і дощі, опадів випаде небагато, за весь місяць не більше 30 мм. Останній березневий дощ буде найряснішим – 5-7 мм опадів і пройде він 28-30 березня в залежності від регіону.

Укргідрометцентр: Весна майже стартувала

Синоптики Укргідрометцентру впевнені: серйозних морозів більше не буде.

«Прихід весни – це перехід середньодобової температури в стійкому режимі через нуль градусів у бік підвищення, – роз’яснив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. – Можна говорити про те, що зима якщо й повернеться, то це будуть дуже короткострокові прояви. Тож весна в Україні майже стартувала».

Детальніше про те, яким очікується «весняний старт», розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко. Він охарактеризував березень як перехідний місяць від холоду до тепла, тому погода прогнозується нестабільною. Можливі похолодання, які будуть чергуватися з потеплінням.

За словами Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

«Середньомісячна температура повітря в березні очікується 0-6° тепла, в межах середніх значень за базовий період спостережень з 1981 по 2010 рік, – уточнив Анатолій Прокопенко. – Середня кількість опадів складе 26-50 мм, у гірських районах – 40-85 мм. Це 90-100% норми».

Нагадаємо: в січні і лютому цього року температура виявилася на 1,5°-2° градуси вище багаторічної, в березні минулого року – вище багаторічної на 1°. Тобто, теперішній березень буде холоднішим торішнього.

Абсолютний мінімум температури повітря в березні у попередні роки спостережень – 25° морозу, абсолютний максимум – 29° тепла.

Погодні сайти: Північ замерзне, захід намокне

Узагальнений прогноз погодних сайтів на березень виглядає так.

У перших числах місяця похолодає, причому холодний атмосферний фронт пройде з північного заходу на південний схід. З цієї причини в західних і південних регіонах морозів у першій декаді майже не буде. А ось північні, центральні і східні області очікують нічні заморозки до -6°-8°. На сході країни морози затримаються до 10-11 березня. Похолодання супроводжуватиметься дощами і мокрим снігом.

Друга третина місяця виявиться теплішою і сонячнішою за першу – мінлива хмарність, вдень до +8°-10°, але не вище. Більше опадів випаде в західних і центральних областях, і припиняться вони до 15 березня. На півдні і сході країни дощити перестане вже 11-12 березня.

В останні десять днів березня температура знову знизиться до +5°-6° удень, а похмурих днів буде більше, ніж ясних. У північних областях – Чернігівській і Сумській – ближче до кінця місяця можливі навіть нічні заморозки до -1°. Лише ближче до квітня опади припиняться, а температура поступово підвищиться до +10° і більше.

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