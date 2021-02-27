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    Течія Гольфстрим рекордно сповільнилася, – вчені

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    Якщо глобальне потепління прискориться, течія може повністю зупинитися - Течія Гольфстрим рекордно сповільнилася, – вчені

    Якщо глобальне потепління прискориться, течія може повністю зупинитися

    Уповільнення течії спричинив вплив людини на навколишнє середовище

    Система атлантичної течії Гольфстрим стала слабшою, ніж будь-коли за останню тисячу років.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс AccuWeather.

    Гольфстрим – це течія Атлантичного океану, яка відіграє роль у формуванні погодних умов у всьому світі.

    Система течії працює як величезна конвеєрна стрічка, Гольфстрим транспортує теплу поверхневу воду з екватора на північ і відправляючи холодну воду з низькою солоністю назад на південь.

    Учені вважають, що уповільнення течії спричинив вплив людини на навколишнє середовище. Таким чином, якщо глобальне потепління прискориться, течія може повністю зупинитися. Це може привести до катастрофічних наслідків для деяких європейських країн і США.

    До слова, Google присвятив дудл 25-річчю української антарктичної станції «Академік Вернадський».

    Нагадаємо, перший день цьогорічної весни – 1 березня – в Україні буде дощовим, місцями можливий навіть мокрий сніг, температура повітря коливатиметься від 5° морозу до 5° тепла.

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    Теги: екологія Google наука повітря глобальное потепление
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