Мокрий сніг і шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 7 квітня

В Україні 7 квітня оголошено штормове попередження

Погода в Україні у середу, 7 квітня, суттєво погіршиться, у деяких областях падатиме мокрий сніг, буде шквальний вітер і навіть утворюватиметься сніговий покрив.

У зв'язку з цим синоптики оголосили в Україні 7 квітня штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентр.

Очікується, що негода 7 квітня накриє західні, північні та більшість центральних областей. Передбачаються опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву. Погіршення погоди 7 квітня чекає і на мешканців Київської області.

Крім того, завтра у південних, східних, і центральних областях буде вітряно, пориви сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

прогноз погоди на 7 квітня

Також у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей протягом 6-7 квітня очікується значна сніголавинна небезпека.