  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Мокрий сніг і шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 7 квітня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Негода 7 квітня накриє західні, північні та більшість центральних областей - Мокрий сніг і шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 7 квітня
    Негода 7 квітня накриє західні, північні та більшість центральних областей

    В Україні 7 квітня оголошено штормове попередження

    Погода в Україні у середу, 7 квітня, суттєво погіршиться, у деяких областях падатиме мокрий сніг, буде шквальний вітер і навіть утворюватиметься сніговий покрив.

    У зв'язку з цим синоптики оголосили в Україні 7 квітня штормове попередження.

    Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентр.

    Очікується, що негода 7 квітня накриє західні, північні та більшість центральних областей. Передбачаються опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву. Погіршення погоди 7 квітня чекає і на мешканців Київської області.

    Крім того, завтра у південних, східних, і центральних областях буде вітряно, пориви сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    прогноз погоди на 7 квітня
    прогноз погоди на 7 квітня

    Також у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей протягом 6-7 квітня очікується значна сніголавинна небезпека.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер негода небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies