На Закарпатті через снігопади обмежено рух транспорту (фото)

На Закарпатті сніжить, найскладніша ситуація – на Ужоцькому перевалі

У Закарпатській області частково обмежено рух великовагових транспортних засобів у зв’язку з погіршенням погодних умов, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

«Обмежено рух для великовантажного транспорту на автодорозі М-06 (Київ-Чоп) на 723-му кілометрі (Івашківський перевал) у зв'язку з інтенсивним снігопадом», – зазначено в повідомленні

У Службі автомобільних доріг Закарпаття додають, що найбільше снігу насипало на Ужоцькому перевалі. Це дорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород.

За прогнозами синоптиків, вдень 6 квітня в області очікується хмарна погода, часом йде сніг та мокрий сніг, на низовині з дощем, подекуди – значні опади. У горах йде сніг, можливі хуртовини. Температура повітря складає 1-6° тепла, а на високогір'ї 4-6° морозу.

Нагадаємо, що 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.

Також 6 квітня в країні оголошено штормове попередження щодо поривів вітру та небезпеки сходу лавин у Карпатах.

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли про те, якою буде погода в Україні 5-8 квітня. Тиждень буде щедрим на дощі.