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    На Закарпатті через снігопади обмежено рух транспорту (фото)

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    Дороги на перевалах Закарпаття завалило снігом&nbsp; - На Закарпатті через снігопади обмежено рух транспорту (фото)
    Дороги на перевалах Закарпаття завалило снігом 
    Фото: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

    На Закарпатті сніжить, найскладніша ситуація – на Ужоцькому перевалі

    У Закарпатській області частково обмежено рух великовагових транспортних засобів у зв’язку з погіршенням погодних умов, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

    «Обмежено рух для великовантажного транспорту на автодорозі М-06 (Київ-Чоп) на 723-му кілометрі (Івашківський перевал) у зв'язку з інтенсивним снігопадом», – зазначено в повідомленні

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    На Закарпатті через снігопади обмежено рух транспорту (фото)
    На Закарпатті через снігопади обмежено рух транспорту (фото)
    Фото: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

    У Службі автомобільних доріг Закарпаття додають, що найбільше снігу насипало на Ужоцькому перевалі. Це дорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород.

    За прогнозами синоптиків, вдень 6 квітня в області очікується хмарна погода, часом йде сніг та мокрий сніг, на низовині з дощем, подекуди – значні опади. У горах йде сніг, можливі хуртовини. Температура повітря складає 1-6° тепла, а на високогір'ї 4-6° морозу.

    Нагадаємо, що 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.

    Також 6 квітня в країні оголошено штормове попередження щодо поривів вітру та небезпеки сходу лавин у Карпатах.

    Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли про те, якою буде погода в Україні 5-8 квітня. Тиждень буде щедрим на дощі.

    Теги: прогноз погоди дороги Закарпаття поліція снігопад
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