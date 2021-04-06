Закарпаття замело. Сніг засипав дерева, що вже встигли зацвісти (фото, відео)

Закарпатці побоюються, що цьогоріч втратять урожай ранніх абрикосів через снігопад

На Закарпатті протягом дня 6 квітня засипало снігом міста в низинних районах області. В Ужгороді, зокрема, засипало снігом декоративні та фруктові дерева, які вже встигли зацвісти. Фото із засніженими деревами у цвіту збирають сотні лайків у соцмережах регіону.

Квітневий снігопад здивував місцевих жителів:

Водночас закарпатці побоюються, що цьогоріч знову втратять урожай ранніх абрикосів, персиків та слив, котрі вже встигли зацвісти й можуть бути пошкоджені через холод та сніг.

Утім, про такі природні аномалії в Закарпатській області попереджали синоптики. У зв’язку з переміщенням активного холодного фронту із заходу вранці та протягом дня 6 квітня з переходом у ніч на 7 квітня по області сильні опади у вигляді мокрого снігу та снігу, вдень на низині – з дощем, у гірській та передгірній частині значні. Місцями налипання мокрого снігу, у горах хуртовини.

Найбільше снігу 6 квітня насипало на Ужоцькому перевалі. Через несприятливі погодні умови – інтенсивний снігопад – був навіть недовго закритий рух для вагового транспорту по трасі М-06 Київ-Чоп.

У середу, 7 квітня, в Україні погіршиться погода. Негода очікується у північних та більшості центральних областей. Зокрема, очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

Синоптики приголомшили прогнозом на увесь квітень. За словами завідувачки відділом довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, початок місяця буде мінливим, погодні гойдалки триватимуть близько 10 днів.