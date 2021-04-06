В Україні оголосили штормове попередження: де чекати снігу

на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей

Снігопади очікуються на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей

У північних та більшості центральних областей 7 квітня можна буде побачити сніг

У середу, 7 квітня, в Україні погіршиться погода. Негода очікується у північних та більшості центральних областей. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Зокрема, очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

У південних, східних, вдень і в центральних областях слід чекати на пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, 6-7 квітня, у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні вже погіршиться погода. На більшій частині країни прогнозували сильний вітер.

Ось, наприклад, сьогодні Львівщину засипало снігом. Містяни здебільшого здивувалися різкій зміні погоди. У соцмережах вони кажуть, що втомилися від зими, але зазначають, що такого гарного лапатого снігу навіть взимку не було.

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли про те, якою буде погода в Україні 5-8 квітня. Тиждень буде щедрим на дощі.

Синоптики приголомшили прогнозом на увесь квітень. За словами завідувачки відділом довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, початок місяця буде мінливим, погодні гойдалки триватимуть близько 10 днів.