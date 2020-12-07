Мороз до -14 і вітер: погода в Україні різко погіршиться

Погані погодні умови поширяться по південних регіонах аж до Кропивницького

Із понеділка, 7 грудня, погода в Україні почне різко погіршуватись. Прийдуть сильні вітри і вдарять потужні морози.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook метеоролог Наталка Діденко.

У понеділок, 7 грудня, в більшості регіонів України буде сонячно. Лише у деяких районах — зокрема на крайньому Заході та на Півдні, небо навпаки затягне хмарами.

Погані погодні умови поширяться по південних регіонах аж до Кропивницького, однак не зачеплять Запоріжжя.

Відповідно, у більшості областей цього дня буде сухо. Тільки у південних областях через вплив чорноморського антициклону може трохи задощити.

Вітер прогнозують південно-східний. Він буде поривчастим, сильним і додаватиме відчуття холоду.

Переважно по регіонах буде від 6 до 12 градусів нижче нуля, а в східних областях — аж до 14 градусів морозу. Тим часом на Півдні і на Заході буде від 0 до 6 градусів з позначкою мінус.

Упродовж понеділка ледь потепліє — температура коливатиметься від 0 до 4 градусів морозу. У південних і західних областях буде тепліше — на рівні нуля. Тим часом у Криму та на Закарпатті буде аж до 7 градусів тепла.

У Києві 7 грудня буде холодно, вітряно та сонячно. Вночі варто очікувати до 9 градусів морозу, вдень — до 4 градусів нижче нуля.