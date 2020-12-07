Мороз до -14 і вітер: погода в Україні різко погіршиться
Погані погодні умови поширяться по південних регіонах аж до Кропивницького
Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook метеоролог Наталка Діденко.
У понеділок, 7 грудня, в більшості регіонів України буде сонячно. Лише у деяких районах — зокрема на крайньому Заході та на Півдні, небо навпаки затягне хмарами.
Погані погодні умови поширяться по південних регіонах аж до Кропивницького, однак не зачеплять Запоріжжя.
Відповідно, у більшості областей цього дня буде сухо. Тільки у південних областях через вплив чорноморського антициклону може трохи задощити.
Вітер прогнозують південно-східний. Він буде поривчастим, сильним і додаватиме відчуття холоду.
Переважно по регіонах буде від 6 до 12 градусів нижче нуля, а в східних областях — аж до 14 градусів морозу. Тим часом на Півдні і на Заході буде від 0 до 6 градусів з позначкою мінус.
Упродовж понеділка ледь потепліє — температура коливатиметься від 0 до 4 градусів морозу. У південних і західних областях буде тепліше — на рівні нуля. Тим часом у Криму та на Закарпатті буде аж до 7 градусів тепла.
У Києві 7 грудня буде холодно, вітряно та сонячно. Вночі варто очікувати до 9 градусів морозу, вдень — до 4 градусів нижче нуля.