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    У понеділок в Україні погіршиться погода

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    Майже в усіх областях очікуються пориви вітру до 22 м/с - У понеділок в Україні погіршиться погода
    Майже в усіх областях очікуються пориви вітру до 22 м/с

    Рятувальники попередили про можливі порушення роботи транспорту

    У понеділок, 7 грудня, майже в усіх областях очікуються пориви вітру до 22 м/с. Рятувальники попередили про можливі порушення роботи транспорту.

    «За даними Укргідрометцентру, 7 грудня у західних областях та Приазов'ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

    У Києві 7 грудня буде хмарно та прохолодно. Опадів не передбачається, температура вночі опуститься до -8, удень до -4.

    На Заході також хмарно та сухо, місцями можливі пориви вітру до 20 м/с, температура вночі - 9, вдень +3 градуси. У Карпатах очікуються нічні заморозки, утім вдень потеплішає до +8.

    На Півночі хмарно та вітряно. Температура вночі до -12, вдень до -4.

    У центральних областях місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі -11 градусів, вдень -4.

    На Сході мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно 7-12 м/с, утім місцями прогнозують пориви 15-20 м/с, температура вночі до -13 градусів, вдень до -5.

    На Півдні хмарно, без опадів, утім зі штормовим попередженням. Температура вночі від -5 до -11 градусів, удень до -3.

    До слова, цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років.

    Теги: прогноз погоди рятувальники вітер
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