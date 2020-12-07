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    В Одесі оголосили штормове попередження

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    В Одесі оголосили штормове попередження - В Одесі оголосили штормове попередження
    В Одесі оголосили штормове попередження

    «За даними Укргідрометцентру, 7 грудня в Одесі очікуютьс пориви вітру 15-18 м/с

    В Одесі оголосили штормове попередження. 7 грудня очікують на сильний вітер.

    Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

    За їхніми даними, до 20:00 7 грудня в Одесі буде хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.

    Температура вночі 2-4°С морозу , вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

    В Одеській області також буде хмарно. Без істотних опадів. Температура вночі 2-7°С морозу, на півдні до 3°С тепла. Вдень 0-5°С тепла, на півночі до 3°С морозу.

    Нагадаємо, 7-9 грудня в Україні буде без істотних опадів, проте місцями до 14°С морозу. У північно-східній частині на дорогах подекуди ожеледиця. 

    «За даними Укргідрометцентру, 7 грудня у західних областях та Приазов'ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

    У Києві 7 грудня буде хмарно та прохолодно. Опадів не передбачається, температура вночі опуститься до -8, удень до -4.

    На Заході також хмарно та сухо, місцями можливі пориви вітру до 20 м/с, температура вночі - 9, вдень +3 градуси. У Карпатах очікуються нічні заморозки, утім вдень потеплішає до +8.

    На Півночі хмарно та вітряно. Температура вночі до -12, вдень до -4.

    У центральних областях місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі -11 градусів, вдень -4.

    На Сході мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно 7-12 м/с, утім місцями прогнозують пориви 15-20 м/с, температура вночі до -13 градусів, вдень до -5.

    На Півдні хмарно, без опадів, утім зі штормовим попередженням. Температура вночі від -5 до -11 градусів, удень до -3.

    До слова, цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років.

    Теги: прогноз погоди Одеса вітер
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