На Україну насуваються нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня

В Україні синоптики опадів не прогнозують

На дорогах західних, північних та центральних областей – ожеледиця

В Україні в неділю очікується до 8 градусів тепла вдень, при цьому на всій території країни вночі буде морозно, на сході і північному сході вночі можливі морози до -10 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

У західних, північних областях та в Приазов'ї місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі в західних областях становитиме 2-4 градуси тепла, у Центрі, на Півночі, Сході – холодніше, місцями до 7 градусів морозу.

Удень на Заході та Півдні очікується до 4 градусів тепла, а на Півночі, Сході та в Центрі – до 3 градусів морозу.

На Київщині 6 грудня без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура 6 грудня вночі 4-9° морозу, вдень близько нуля.

У Києві в неділю буде без опадів. Температура вночі -5…-7 градусів, удень 0…-2 градуси.