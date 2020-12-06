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    Суспільство

    На Україну насуваються нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня

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    В Україні синоптики опадів не прогнозують - На Україну насуваються нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня
    В Україні синоптики опадів не прогнозують
    Фото: З відкритих джерел

    На дорогах західних, північних та центральних областей – ожеледиця

    В Україні в неділю очікується до 8 градусів тепла вдень, при цьому на всій території країни вночі буде морозно, на сході і північному сході вночі можливі морози до -10 градусів.

    Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

    У західних, північних областях та в Приазов'ї місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

    Температура вночі в західних областях становитиме 2-4 градуси тепла, у Центрі, на Півночі, Сході – холодніше, місцями до 7 градусів морозу.

    Удень на Заході та Півдні очікується до 4 градусів тепла, а на Півночі, Сході та в Центрі – до 3 градусів морозу.

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    На Київщині 6 грудня без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура 6 грудня вночі 4-9° морозу, вдень близько нуля.

    У Києві в неділю буде без опадів. Температура вночі -5…-7 градусів, удень 0…-2 градуси. 

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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