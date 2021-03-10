Мороз, опади та сильний вітер. На Україну суне потужний циклон

В Україні очікується ускладнення погоди

12 березня потужний циклон принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 11 березня ще можна насолоджуватися сухою погодою, адже «антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який до нас наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи».

До України наближається циклон з північного заходу Європи

«Jozef і Klaus порівну ділять найнижчий атмосферний тиск над Норвезьким морем… Температура повітря вночі опускатиметься до морозів, очікується -4-9 градусів, на Сході, північному сході, місцями у центральних областях -9-14 градусів, на Заході близько нуля», – прогнозує Діденко.

Рвучкий, до штормових поривів, вітер можливий на Заході та в Приазов'ї.

Вдень у четвер, 11 березня, передбачається від 3 морозу до 3 тепла, у західній частині потепліє до +4+7 градусів.

У Києві 11 березня буде без опадів. Найближчої ночі -4-6 градусів, завтра вдень 0+2 градуси.

Раніше Укргідрометцент повідомив, що з 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.

У середу, 10 березня, у Карпатах продовжується справжня зима. На високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) утримається в горах Львівської області.

Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.