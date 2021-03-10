В Укргідрометцентрі розповіли, чи варто чекати значного тепла в березні

Із 12-13 березня буде чергова хвиля тепла

Ближче до вихідних холодний атмосферний фронт піде з України. З 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться. Про це заявив провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило, передає Obozrevatel.

«Починаючи приблизно з 12-13 березня буде чергова хвиля тепла, температура сягне +7 градусів. Можна сказати, що буде відносно тепла погода. Вночі близько 0 градусів, вдень-стабільний плюс», – розповів Мурмило.

Водночас він додав, що вдень йтимуть дощі, а вночі – сніг. «Відповідно, тепло буде відносним. За температурою буде начебто тепло, але за рахунок мрячних опадів цього тепла відчуватися не буде», – зауважив синоптик.

Мурмило попередив, що на ранню весну очікувати не слід. Найімовірніше, березень буде досить типовим, а значить, мінливим і переважно прохолодним. «Справжньої весни поки не видно. Березень тим і відрізняється, що при відносному теплі, коли сніг уже не буде затримуватися надовго й буде швидко танути, дружної весни очікувати рано», – повідомив Мурмило.

Синоптик зазначив, що на півдні й на сході ймовірність серйозного потепління вище. Але воно, можливо, прийде тільки в другій половині місяця.

У середу, 10 березня, у Карпатах продовжується справжня зима. На високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) утримається в горах Львівської області.

Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.

У середу, 10 березня, в Україні буде хмарна з проясненнями, переважно суха, але прохолодна погода.

Синоптики дали прогноз погоди на увесь тиждень. У п'ятницю, 12 березня, всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг. В середньому по країні температура практично не зміниться, тільки на заході традиційно потеплішає до +8°.



