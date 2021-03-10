Хмарно з проясненнями та мороз: прогноз погоди на 10 березня

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця

У середу, 10 березня, в Україні буде хмарна з проясненнями, переважно суха, але прохолодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вдень в Хмельницькій і Чернівецькій областях місцями невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4 ... -9 градусів, вдень -2 ... + 3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5 ... -10 градусів, у Чернігівській і Сумській областях місцями до -15 градусів; вдень -2 ... + 3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень місцями невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5 ... -10 градусів, удень -2 ... + 3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9 ... -14 градусів, удень -4 ... + 1 градус.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Одеській області вдень місцями невеликі опади, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі -5 ... -10 градусів, в Одеській області -2 ... -7 градусів; вдень -2 ... + 3 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2 ... -7 градусів, вдень -2 ... + 3 градуси.

10 березня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6 ... -8 градусів, вдень 0 ... + 2 градуси.