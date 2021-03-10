Карпати занесло снігом, температура у горах впала до -11°

У Карпатах спостерігається зимова погода

У середу, 10 березня, у Карпатах продовжується справжня зима. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

«На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°, вітер південно-західний 8–9 м/с, хмарно», – йдеться в повідомленні.

9–10 березня на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) утримається в горах Львівської області.

Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.

Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр’їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь у прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi. Оголошено жовтий рiвень небезпеки.

У середу, 10 березня, в Україні буде хмарна з проясненнями, переважно суха, але прохолодна погода.

10 березня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6 ... -8 градусів, вдень 0 ... + 2 градуси.

Синоптики дали прогноз погоди на увесь тиждень. У п'ятницю, 12 березня, всю країну, крім східних областей, накриють дощі і сніг. В середньому по країні температура практично не зміниться, тільки на заході традиційно потеплішає до +8°.

На вихідних, 13 і 14 березня, в Україні потеплішає до +12°. У суботу опади накриють південні області, а в неділю – західні. На решті території періодично буде виглядати сонце.