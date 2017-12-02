Китай готується створити Полярний Шовковий шлях
- Вчора, 21:14
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Активізація Китаю в Арктиці викликала занепокоєння серед арктичних держав
Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці.
Про це повідомляє видання Independent.
«Китай сподівається співпрацювати з усіма сторонами для побудови Полярного Шовкового шляху через розвиток корабельних маршрутів в Арктиці», - йдеться у заяві інформаційного бюро Державної ради КНР.
Як зазначає видання, незважаючи на те, що Китай не входить до Арктичної ради, оскільки не має території в Арктиці, країна набула статусу держави-спостерігача у 2013 році.
Раніше державна газета Китаю China Daily повідомляла, що саме завдяки Північному морському шляху Китай зможе зекономити близько 20 днів під час перевезення у порівнянні з транспортуванням через Суецький канал.
Активізація Китаю в регіоні вже викликала занепокоєння серед арктичних держав через довгострокові цілі країни.
Нагадаємо, Україна і Китай підписали дорожню карту реалізації інфраструктурного проекту «Шовковий шлях».
Джерело: Укрінформ