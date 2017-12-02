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    Китай готується створити Полярний Шовковий шлях

    Активізація Китаю в Арктиці викликала занепокоєння серед арктичних держав
    Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці. Про це повідомляє видання Independent. «Китай сподівається співпрацювати з усіма сторонами для побудови Полярного Шовкового шляху через розвиток корабельних маршрутів в Арктиці», - йдеться у заяві інформаційного бюро Державної ради КНР. Як зазначає видання,
    • Вчора, 21:14
    • Розсилка
    Арктика
    Арктика

    Активізація Китаю в Арктиці викликала занепокоєння серед арктичних держав

    Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці.

    Про це повідомляє видання Independent.

    «Китай сподівається співпрацювати з усіма сторонами для побудови Полярного Шовкового шляху через розвиток корабельних маршрутів в Арктиці», - йдеться у заяві інформаційного бюро Державної ради КНР.

    Як зазначає видання, незважаючи на те, що Китай не входить до Арктичної ради, оскільки не має території в Арктиці, країна набула статусу держави-спостерігача у 2013 році.

    Раніше державна газета Китаю China Daily повідомляла, що саме завдяки Північному морському шляху Китай зможе зекономити близько 20 днів під час перевезення у порівнянні з транспортуванням через Суецький канал.

    Активізація Китаю в регіоні вже викликала занепокоєння серед арктичних держав через довгострокові цілі країни.

    Нагадаємо, Україна і Китай підписали дорожню карту реалізації інфраструктурного проекту «Шовковий шлях».

    Джерело: Укрінформ

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