Китай готується створити Полярний Шовковий шлях

Активізація Китаю в Арктиці викликала занепокоєння серед арктичних держав

Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці. Про це повідомляє видання Independent. «Китай сподівається співпрацювати з усіма сторонами для побудови Полярного Шовкового шляху через розвиток корабельних маршрутів в Арктиці», - йдеться у заяві інформаційного бюро Державної ради КНР. Як зазначає видання,



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Арктика

Активізація Китаю в Арктиці викликала занепокоєння серед арктичних держав

Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці.

Про це повідомляє видання Independent.

«Китай сподівається співпрацювати з усіма сторонами для побудови Полярного Шовкового шляху через розвиток корабельних маршрутів в Арктиці», - йдеться у заяві інформаційного бюро Державної ради КНР.

Як зазначає видання, незважаючи на те, що Китай не входить до Арктичної ради, оскільки не має території в Арктиці, країна набула статусу держави-спостерігача у 2013 році.

Раніше державна газета Китаю China Daily повідомляла, що саме завдяки Північному морському шляху Китай зможе зекономити близько 20 днів під час перевезення у порівнянні з транспортуванням через Суецький канал.

Активізація Китаю в регіоні вже викликала занепокоєння серед арктичних держав через довгострокові цілі країни.

Нагадаємо, Україна і Китай підписали дорожню карту реалізації інфраструктурного проекту «Шовковий шлях».

Джерело: Укрінформ