Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення

Олександра Садова
glavcom.ua
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
Школа № 87 імені Ірини Калинець
фото з відкритих джерел

За словами освітян, жодних конфліктів у класі не було, але хлопчику Арсену важко вдавалась українська мова, у класі його почали називати «москалем»

Школа №87 імені Ірини Калиць у Львові, у якій звільнили вчительку української мови за прохання до хлопчика-переселенця розмовляти у школі державною мовою, прокоментувала скандал на своїй фейсбук-сторінці.

«Хочемо спростувати і пояснити ситуацію, яка обурила багатьох шанувальників української мови. Наш навчальний заклад є закладом зі славною історією і традиціями. Ми шануємо і поширюємо українську мову. З початком війни ми були місцем, де знайшли прихисток сотні людей, які втратили домівки», – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначається, з початком нового навчального року до школи прийшло навчатися багато дітей з окупованих територій, а також з міст, знищених ворогом. 

Зокрема, до школи прибули на навчання двоє дітей з Харкова. Вони приїхали до Львова тільки з мамою, оскільки батько пішов захищати Україну. За словами освітян, жодних конфліктів у класі не було, але хлопчику Арсену важко вдавалась українська мова, у класі його почали називати «москалем».

«Єдина проблема – Арсенові важко давалася українська мова, оскільки виріс він у російськомовному середовищі. Проте він старався, як і його сестричка, яка мала значно кращі успіхи і швидше почала розмовляти українською. Коли в класі почали називати його «москалем», Арсеній не хотів відвідувати школу, мама прийшла до вчительки, щоб вирішити цю ситуацію. Оскільки почався урок, то вона звернулася до усіх учнів з проханням, щоб її сина не ображали, а навпаки допомогли адаптуватися в україномовному середовищі. На цьому ситуація була вирішена», – пишуть на сторінці школи.

На сторінці школи розповіли, що надалі дитина ходила до школи, а після закінчення першого семестру мама з дітьми повернулися до Харкова. Мама дітей навіть написала у вайбер-групі класу слова вдячності за добре ставлення до її сина.

Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення фото 1

Нагадаємо, у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою. 

Дитяча письменниця та громадська активістка написала, що у школі вчительку звільнили з приписом «забороною обіймати посади в майбутньому».

Як зазначила Ніцой, після звільнення вчительки в освітньому закладі учням дозволяють «говорити так, як зручно». Активістка переконана, що львів'яни повинні згуртуватися та звільнити всю комісію, яка звільнила завуча.

Читайте також: Лариса Ніцой: Хочемо жити щасливо? Тоді ми повинні заговорити однією мовою
Теги: переселенці дитина звільнення Лариса Ніцой навчання українська мова скандал Львів школа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Щедрий вечір: красиві листівки для привітань зі Старим Новим Роком
Щедрий вечір: красиві листівки для привітань зі Старим Новим Роком
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
В українців зросла довіра до ЗСУ: результати опитування
В українців зросла довіра до ЗСУ: результати опитування
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
Старий Новий Рік 2023: історія та головні традиції свята
Старий Новий Рік 2023: історія та головні традиції свята

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
32K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
21K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
20K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
15K
Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину

Новини

Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту