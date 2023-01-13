Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення

За словами освітян, жодних конфліктів у класі не було, але хлопчику Арсену важко вдавалась українська мова, у класі його почали називати «москалем»

Школа №87 імені Ірини Калиць у Львові, у якій звільнили вчительку української мови за прохання до хлопчика-переселенця розмовляти у школі державною мовою, прокоментувала скандал на своїй фейсбук-сторінці.

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«Хочемо спростувати і пояснити ситуацію, яка обурила багатьох шанувальників української мови. Наш навчальний заклад є закладом зі славною історією і традиціями. Ми шануємо і поширюємо українську мову. З початком війни ми були місцем, де знайшли прихисток сотні людей, які втратили домівки», – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначається, з початком нового навчального року до школи прийшло навчатися багато дітей з окупованих територій, а також з міст, знищених ворогом.

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Зокрема, до школи прибули на навчання двоє дітей з Харкова. Вони приїхали до Львова тільки з мамою, оскільки батько пішов захищати Україну. За словами освітян, жодних конфліктів у класі не було, але хлопчику Арсену важко вдавалась українська мова, у класі його почали називати «москалем».

«Єдина проблема – Арсенові важко давалася українська мова, оскільки виріс він у російськомовному середовищі. Проте він старався, як і його сестричка, яка мала значно кращі успіхи і швидше почала розмовляти українською. Коли в класі почали називати його «москалем», Арсеній не хотів відвідувати школу, мама прийшла до вчительки, щоб вирішити цю ситуацію. Оскільки почався урок, то вона звернулася до усіх учнів з проханням, щоб її сина не ображали, а навпаки допомогли адаптуватися в україномовному середовищі. На цьому ситуація була вирішена», – пишуть на сторінці школи.

На сторінці школи розповіли, що надалі дитина ходила до школи, а після закінчення першого семестру мама з дітьми повернулися до Харкова. Мама дітей навіть написала у вайбер-групі класу слова вдячності за добре ставлення до її сина.

Нагадаємо, у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

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Дитяча письменниця та громадська активістка написала, що у школі вчительку звільнили з приписом «забороною обіймати посади в майбутньому».

Як зазначила Ніцой, після звільнення вчительки в освітньому закладі учням дозволяють «говорити так, як зручно». Активістка переконана, що львів'яни повинні згуртуватися та звільнити всю комісію, яка звільнила завуча.