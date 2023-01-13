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Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой

Олександра Садова
glavcom.ua
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
Школа № 87 імені Ірини Калинець
фото з відкритих джерел

Адміністрація школи відреагувала на мовний скандал, який розгорівся через нібито звільнення вчительки

Вчительку львівської школи №87 імені Ірини Калиновської, яка нібито просила хлопчика-переселенця розмовляти державною мовою і яку, за словами громадської активістки Лариси Ніцой вигнали із освітнього закладу, насправді не було звільнено. Про це повідомили «Главкому» в адміністрації навчального закладу. 

«Я не можу розповідати в деталях, але запевняю вас, що вчительку не звільнено, вона продовжує працювати у школі», – заявила заступниця директора навчально-виховної роботи закладу Марія Сороківська.

Сьогодні Лариса Ніцой повідомила про те, що у львівській школі №87 імені Ірини Калинець звільнили вчительку української мови, завуча школи за те, що вона попросила дитину-переселенця говорити в освітньому закладі державною мовою.

За словами Ніцой, освітянка зробила зауваження хлопчику та звернулась до нього з проханням розмовляти українською мовою. За що у школі вчительку звільнили з приписом «заборона обіймати посади в майбутньому».

Згодом на Facebook-сторінці школи прокоментували скандал. У дописі зазначалось, що до школи прибули на навчання двоє дітей з Харкова. Вони приїхали до Львова тільки з мамою, оскільки батько пішов захищати Україну. За словами освітян, жодних конфліктів у класі не було, але хлопчику Арсену важко вдавалась українська мова, у класі його почали називати «москалем».

На сторінці школи розповіли, що надалі дитина ходила до школи, а після закінчення першого семестру мама з дітьми повернулися до Харкова. Мама дітей навіть написала у вайбер-групі класу слова вдячності за добре ставлення до її сина.

Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой фото 1

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Ніцой підкреслила, що усі українці повинні розмовляти державною мовою, адже це свідчитиме про спільнодумство та однокомандність населення. А україномовність сприятиме тому, аби економіка країни розвивалась, закони працювали, а люди жили цивілізовано.

Також Ніцой вважає, що в освітній процес обов'язково потрібно повернути патріотичне виховання, а в підручниках вводити виховні моменти у будь-яку тему, яку вивчають школярі.

Читайте також інтерв'ю: Лариса Ніцой: Хочемо жити щасливо? Тоді ми повинні заговорити однією мовою
Теги: переселенці школа Львів скандал українська мова Лариса Ніцой вчитель звільнення

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Суспільство

Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
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