МОЗ планує посилити відповідальність за напади на працівників «швидкої»



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Питання безпеки медпрацівників не вирішувалося протягом всіх років незалежності - міністр

Степанов повідомив, що питання покарання за напади буде винесено на засідання Кабміну

Міністерство охорони здоров’я винесе на розгляд Кабміну питання щодо посилення відповідальності за напади на медпрацівників екстреної меддопомоги. Про це на брифінгу 29 липня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє «Укрінформ».

«Велике питання, яке не вирішувалося за всі роки незалежності, щодо безпеки наших медичних працівників. Дуже часто виїжджаючи на виклик, вони не знають, куди вони їдуть. І здійснюються напади на працівників швидкої, такі ж напади здійснюються в приймальних відділеннях. Це неприпустимо, і я вже дав відповідне доручення, ми будемо в найближчі терміни виносити це на засідання Кабміну. Впевнений, що мої колеги мене підтримають щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників», - сказав Степанов.

Також Степанов зазначив, що місцева влада є власником приміщень підстанцій екстреної медичної допомоги, тому має забезпечити нормальні умови праці медичних працівників.

«Те, що я бачу під час своїх виїздів щодо інфраструктури, щодо стану підстанцій, де працюють наші фельдшери, лікарі і водії, перебуваючи на чергуванні, я думаю, всі зі мною погодяться, що це мають бути нормальні умови праці, нормальне приміщення, де вони можуть відпочити між викликами, це приміщення, в якому повинні бути елементарні речі», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, в Україні «швидка» приїжджатиме за новими тарифами і правилами.