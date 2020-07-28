«Голос» зареєстрували законопроєкт про звільнення керівника МОЗ



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Нардепи звинувачують Максима Степанова «непридатності до виконання посадових обов’язків, некомпетентності та професійній недбалості»

Законопроєкт про відставку Максима Степанова 27 липня було передано на розгляд керівництва Ради

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що відповідний документ 27 липня було передано на розгляд керівництва Ради.

У партії «Голос» заявили, що їхню ініціативу про звільнення Степанова підтримала майже чверть парламенту.

«Підписи під проєктом постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова поставили 96 народних депутатів майже з усіх фракцій парламенту», - йдеться у повідомленні.

У «Голосі» заявляють, що Степанов на посаді глави МОЗ «продемонстрував непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість».

«Під його керівництвом МОЗ не спроможне ефективно протидіяти розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19: навіть костюми для медиків було закуплено за завищеними вдвічі цінами, а отримали вони їх із затримкою у кілька місяців», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, в політсилі стверджують, що через бездіяльність Степанова було зірвано процес закупівлі життєво необхідних ліків для всіх тяжко хворих українців. ДП «Медзакупівлі України» протягом трьох місяців чекало на накази Міністерства охорони здоров'я, який би дозволив їм розпочати оголошення процедур закупівель ліків та медтоварів.

«Велика частина державних програм навіть ще не передана міжнародним організаціям. А це означає, що хворі на гепатит, туберкульоз, легеневу гіпертензію та інші захворювання просто будуть помирати без ліків», - уточнюють у «Голосі».

Водночас підкреслюється, що Степанов постійно ставить під загрозу роботу українських лікарень, атакуючи керівництво Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

У «Голосі» вважають, що все це є більш ніж вагомими підставами для звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня підтримала кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.