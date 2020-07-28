В Україні «швидка» приїжджатиме за новими тарифами і правилами



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Пацієнтів розділять на чотири категорії, що визначають швидкість реагування співробітників екстреної медичної допомоги - Садов'як

Тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили з 112 грн до 163 грн - чиновниця

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що незабаром в силу вступлять нові алгоритми надання громадянам екстреної медичної допомоги. Всього буде існувати чотири категорії, що визначають швидкість реагування співробітників екстреної медичної допомоги на виклик. Про це розповіла під час брифінгу перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як,

За словами Садов’як, до першої категорії хворих медики будуть приїжджати дуже швидко.

«У випадках, які відносяться до категорії критичних, час прибуття екстреної бригади меддопомоги становить 10 хвилин. Категорія екстрених викликів передбачає прибуття протягом 20 хвилин. Не екстрені виклики направлятимуться до відповідної установи охорони здоров'я, що надає первинну допомогу, а в разі відсутності такої можливості, диспетчер буде відправляти до пацієнта бригаду екстреної допомоги, яка не виконує критичні або екстрені виклики», - зазначила Садов'як.

Заступниця міністра охорони здоров’я поінформувала, що до четвертої категорії потраплять всі непрофільні виклики. «Реагування відбуватиметься без виїзду бригади екстреної медичної допомоги і пацієнт зможе отримати консультацію телефоном, або буде спрямований на надання допомоги сімейним лікарем», - зазначила Садов’як.

Крім того, чиновниця додала, що тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили з 112 гривень до 163 гривень.

Варто зазначити, що до критичної категорії відносять випадки, під час яких людині необхідна негайна допомога. Наприклад, під час настання клінічної смерті, інсульті, інфаркті, якщо людина отримала політравму.