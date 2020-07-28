У Маріуполі чоловік з сокирою напав на синагогу: відео



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Синагога в Маріуполі Фото: ujew.com.ua

У молитовному будинку перебували жінки і рабин

У вівторок невідомий напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця, тікаючи зловмисник закидав будівлю банками і пакетами з фекаліями.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці головного рабина України Моше Реувена Азмана.

«28 липня 2020 року (7 Ава за єврейським літочисленням) на синагогу Маріуполя було скоєно напад. Після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою. Зав'язалася бійка і, незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося обеззброїти злочинця», — йдеться у повідомленні.

За його словами, тікаючи, нападник кинув «в будівлю синагоги банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною».

Головний рабин Маріуполя розповів, що в синагозі викликали поліцію і зараз правоохоронці шукають злочинця.

Напад на синагогу в Маріуполі Донецької області кваліфіковано як замах на вбивство. Правоохоронці вживають заходів для пошуку нападника, повідомляє поліція Донецької області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий побив охоронця синагоги і втік. На даний момент правоохоронці відпрацьовують можливі шляхи відходу нападника та ймовірні місця його знаходження. Справа перебуває на контролі керівництва маріупольської міліції.

«Попередня кваліфікація події — ст. 15, п. 7, ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України, тобто замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу порушника. Відомо, що він був одягнений у блакитну футболку з білими рукавами, темно-сині спортивні штани, кросівки з салатовими вставками.

Нагадаємо, посол Ізраїлю Йоель Ліон заявив, що якщо слідувати настановам Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту, в Україні є підйом антисемітизму.

Минулого року провідне ізраїльське видання наголошувало, що в Україні склався унікальний випадок: «Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями».

Торік олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату.