МОЗ: з початку пандемії коронавірусом захворіли майже 11 тис. медиків



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Міністр додав, що за попередню добу загалом було здійснено 33 222 тестування

За весь час пандемії в Україні захворіли 110 085 людей, з них 10 705 медичних працівників.

В Україні з початку пандемії на коронавірус захворіли 10 705 медичних працівників. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За весь час пандемії в Україні захворіли 110 085 людей, з них 7 439 дітей, а також 10 705 медичних працівників. Загалом одужали 53 454 пацієнти, а летальних випадків 2 354», - сказав Степанов.

Міністр додав, що за попередню добу загалом було здійснено 33 222 тестування, 15 800 досліджень методом ПЛР, а також 17 422 дослідження методом ІФА.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.