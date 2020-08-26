У Києві вперше за тиждень менше сотні нових хворих на коронавірус



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За добу кількість хворих на коронавірус у столиці зросла на 95 осіб

Станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб. За попередню добу збільшення складало 130 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3907 людей (за добу 54), померли 174 особи (за добу 2).

У Київській області зафіксовано 5211 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 96 осіб. За попередню добу збільшення складало 90 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3441 особа (за добу 57), померли 85 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 110085 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 25 серпня зафіксовано 1670 нових хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Нагадаємо, станом на ранок 25 серпня у Києві було підтверджено 12153 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 130 осіб.

У Київській області було зафіксовано 5115 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 90 осіб.