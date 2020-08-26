Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіли 1670 людей



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За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 36 людей

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні від коронавірусу померло 2 354 людини

В Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали – 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25).

Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. .

Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 серпня за добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж у попередній день (1 799).

До слова, уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Як повідомлялося, у світі понад 24 млн людей заразилися коронавірусом. Найбільша кількість інфікованих зафіксована в США (понад 5,9 млн осіб), Бразилії (понад 3,6 млн осіб) та Індії (понад 3,2 млн осіб). За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США.