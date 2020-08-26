У столиці Китаю вперше не залишилося жодного інфікованого Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За весь час поширення вірусу в Пекіні було зареєстровано 935 хворих, з них 335 — під час спалаху, що стався в червні на гуртовому рику «Сіньфаді»

У медичних установах міста вперше з початку пандемії не залишилося жодного пацієнта

У столиці Китаю Пекіні останні два інфікованих коронавірусом виписалися з лікарні і у медичних установах міста вперше з початку пандемії не залишилося жодного пацієнта. Про це повідомив в середу пекінський комітет з питань гігієни та охорони здоров’я з посиланням на статистику нових випадків захворювання Національного комітету охорони здоров’я Китаю.

Зазначається, що за весь час поширення вірусу в Пекіні було зареєстровано 935 хворих, з них 335 — під час спалаху, що стався в червні на гуртовому рику «Сіньфаді». «У місті діють ослаблені заходи епідеміологічного контролю: носіння маски на вулиці необов’язкове, однак цей дозвіл не поширюється на осіб, які перебувають в громадському транспорті, а також на тих, хто відвідує магазини, кінотеатри, держустанови та інші велелюдні місця», - йдеться у повідомленні.

Згідно зі статистикою, в материковій частині Китаю вилікувалися 94,13% хворих. Загалом кількість інфікованих з грудня 2019 року перевищила 84,9 тис., за останні сім днів виявлено 108 випадків (динаміка скорочення кількості пацієнтів в лікарнях за тиждень склала близько 6,7% на добу).

У країні не було летальних випадків з 15 квітня (крім випадків, доданих один раз в результаті коригування), показник смертності становить 5,45% (померли понад 4,6 тис. осіб). У місцевих медичних установах знаходяться 347 пацієнтів з коронавірусом (за минулий день одужали 54), тільки у семи осіб захворювання протікає у важкій формі.

Як повідомлялося, у світі понад 24 млн людей заразилися коронавірусом. Найбільша кількість інфікованих зафіксована в США (понад 5,9 млн осіб), Бразилії (понад 3,6 млн осіб) та Індії (понад 3,2 млн осіб). За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США.