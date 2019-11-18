Мураєв перезапускає телеканал «Наш»



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Євген Мураєв вважає, що на його телеканалі зустрічаються в конструктивних дискусіях представники всіх без обмеження політичних сил та експертних спільнот країни

На оновленому телеканаліМураєв з'явиться в новій ролі ведучого

Екснардеп Євген Мураєв готує масштабний перезапуск.телеканалу «Наш».

Про це йдеться на сайті телеканалу.

Зазначається, що новий етап розвитку телеканалу принесе в інформаційний простір нові принципи роботи й унікальні формати.

«Упродовж останніх років я займався політичною діяльністю і паралельно розвивав спершу телеканал NewsOne, а тепер – «Наш». Нашій партії не вдалося пройти в парламент... Так вийшло. Але все ще попереду. Незважаючи на маніпуляції конкурентів, впевнений, що некоректно вимірювати ефективність телеканалу за комерційною аудиторією 18-54. Основна мета - це робота із надширокою політично активною аудиторією 18+. По ній якраз і потрібно вимірювати ефективність цих каналів.

На сьогодні «Наш» системно займає другу, третю сходинки рейтингів за аудиторією 18+. Інформаційний канал - це насамперед редакція, котра у режимі 24/7 інформує глядача про найактуальніші події в Україні, дає можливість висловити та прокоментувати те, що відбувається, представникам усіх політичних течій країни», - повідомив власник.

На сьогодні телеканал «Наш» є єдиним інформаційним каналом, на якому зустрічаються в конструктивних дискусіях представники всіх без обмеження політичних сил та експертних спільнот країни.

«Мої політичні переконання ніколи не будуть домінувати на каналі. «Наш» - це не канал однієї ідеології. Переконаний, що лише у суперечці експертів, влади й опозиції народжується істина. Ми перезапускаємося, міняємо айдентику каналу, реформуємо сітку, добираємо в команду сильних професіоналів. Передовий технічний потенціал, зібраний в одній локації у центрі Києва, ми максимально розкриємо в новому сезоні. Ми розвиваємо унікальні рішення віртуальної та доповненої реальності заради яскравішого, зрозумілішого й глибшого роз'яснення глядачам суті того, що відбувається в Україні і світі. Нові компетентні ведучі. Масштабна мережа регіональних редакцій. Новий підхід до подачі новин. Пропрацьований, цікавий, емоційний контент не залишить байдужим нашого глядача. Ми впевнено рухаємося вперед, щоб постати лідерами інформаційного мовлення», - переконаний Мураєв.

На оновленому телеканалі «Наш» Євген Мураєв з'явиться в новій ролі ведучого у двох спеціальних форматах.