Нацрада оголосила попередження телеканалу Zik



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Телеканал 27 серпня 2019 року порушив умови ліцензії

Телеканал Zik не здійснював супутникового мовлення за технічними параметрами, вказаними у його ліцензії

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження телеканалу Zik.

Про це йдеться на сайті Нацради.

«Національна рада з’ясувала, що 27 серпня 2019 року телеканал Zik не здійснював супутникового мовлення за технічними параметрами, вказаними у його ліцензії...Відповідне недотримання умов ліцензії є ознакою порушення вимог частини сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Нацрада оголосила телеканалу попередження і зобов'язала його упродовж місяця усунути порушення.

Нагадаємо, Нацрада перевірить телеканал NewsOne через «євромайданівських бариг».

До слова, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу «112 Україна». Попри рішення Нацради, телеканал заявив, що буде продовжувати роботу. Також телеканал назвав дії Нацради «незаконними», а саму Нацраду - «нелегітимним органом влади».

«112 Україна» просив суд скасувати рішення Нацради про позбавлення телеканалу цифрових ліцензій на мовлення, але отримав відмову.

У Нацраді пояснили, що позбавлення ліцензії телеканалу «112 Україна» стосується лише його цифрового мовлення, трансляції в інтернеті та у кабельних мережах залишаться незмінними.

Зазначимо, 24 вересня РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.