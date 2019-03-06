Учасник президентських перегонів знімається з виборів на користь Порошенка



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Заступник командувача Сил Спеціальних Операцій Сергій Кривонос прийняв рішення відмовитися від участі в президентських виборах

Вважаю сьогодні в тих умовах, яких знаходиться держава, не доцільним зміну Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, - заявив Кривонос

Кандидат у президенти України та перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури з виборчих перегонів.

Про це він написав Кривонос у своєму «Фейсбуці».

Кривонос наголосив, що «не має морального права дозволити собі бути дешевим популістом та забивати людям голову пустими обіцянками, як це роблять деякі інші кандидати».

«Я виважено оцінюю кожен свій крок. Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені прийшлося прийняти зважене та дуже не просте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост президента України. Я роблю це на користь громадян та майбутнього України! Вважаю сьогодні в тих умовах, яких знаходиться держава, не доцільним зміну Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України», - заявив Кривонос.

Таким чином він підкреслив, що знімає свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.

Він наголосив, що наразі «з вуст наших ворогів, в тому числі і головних пропагандистів Росії, будуть лунати гасла що Кривонос продався та здався». «Буде мільйон дискусій не теми за скільки, кому і за що, брудні маніпулювання тощо. Прошу Вас не вступати з провокаторами та спотворювачами дійсної картини в полеміку по даному питанню та саме головне не поширювати їх. Як воїн та бойовий офіцер знаю що таке честь та гідність, що таке прийняти виважене та важливе рішення на кону якого стоїть життя людини, а в даному випадку нашої країни», - написав військовий.

Кривонос підкреслив, що «залишається на захисті нашої країни та продовжує служити громадянам України з однією метою - прискорити нашу перемогу як з зовнішнім ворогом Російською Федерацією, так і внутрішніми, які з середини цілеспрямовано шматують Україну».

«Щиро дякую всім хто підтримав мене! Дякую тим хто повірив у мене, поважаю вибір тих хто був скептиком та критикував мій вибір. Прийняття такого важкого для мене рішення не означає що на цьому я припиняю свою боротьбу на тернистому шляху до успішної розбудови нашої з вами України. Життя віддам за те, щоб довіра та боєздатність армії зростала. Україна понад усе – для мене не гасло, а життя», - резюмував Кривонос.