МЗС: окупант продовжує вбивати кримських татар

Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити активіста Дегерменджі

Незаконно заарештований в Криму кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі не може перебувати в СІЗО через стан здоров'я. Про це в коментарі «Крим.Реалії» розповів адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв. Захисник назвав стан здоров'я свого підзахисного «критичним». «Стан його здоров'я, звичайно, викликає



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Стан здоров'я кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі критичний

Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити активіста Дегерменджі

Незаконно заарештований в Криму кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі не може перебувати в СІЗО через стан здоров'я.

Про це в коментарі «Крим.Реалії» розповів адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв.

Захисник назвав стан здоров'я свого підзахисного «критичним».

«Стан його здоров'я, звичайно, викликає побоювання. Це видно візуально і довідки підтверджують, що у нього критичний стан і що він не може утримуватися в СІЗО. Але ці довідки суд не врахував», – сказав Семедляєв.

Водночас Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити Дегерменджі.

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца в Twitter.

«Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення», – написала дипломат.

Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати крим татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення https://t.co/mJgxjIcm5m — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 января 2018 г.

Нагадаємо, минулого місяця в окупованому Росією Криму в реанімацію потрапив 57-річний кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі, якого утримують в СІЗО за сфабрикованою справою про нібито вимагання

Раніше повідомлялося, що у Криму погіршилася ситуація з правами людини.