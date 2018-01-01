МЗС: окупант продовжує вбивати кримських татар
- Вчора, 22:55
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Стан здоров'я кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі критичний
Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити активіста Дегерменджі
Незаконно заарештований в Криму кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі не може перебувати в СІЗО через стан здоров'я.
Про це в коментарі «Крим.Реалії» розповів адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв.
Захисник назвав стан здоров'я свого підзахисного «критичним».
«Стан його здоров'я, звичайно, викликає побоювання. Це видно візуально і довідки підтверджують, що у нього критичний стан і що він не може утримуватися в СІЗО. Але ці довідки суд не врахував», – сказав Семедляєв.
Водночас Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити Дегерменджі.
Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца в Twitter.
«Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення», – написала дипломат.
Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати крим татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення https://t.co/mJgxjIcm5m— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 января 2018 г.
Нагадаємо, минулого місяця в окупованому Росією Криму в реанімацію потрапив 57-річний кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі, якого утримують в СІЗО за сфабрикованою справою про нібито вимагання
Раніше повідомлялося, що у Криму погіршилася ситуація з правами людини.