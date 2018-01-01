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    МЗС: окупант продовжує вбивати кримських татар

    Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити активіста Дегерменджі
    Незаконно заарештований в Криму кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі не може перебувати в СІЗО через стан здоров'я. Про це в коментарі «Крим.Реалії» розповів адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв. Захисник назвав стан здоров'я свого підзахисного «критичним». «Стан його здоров'я, звичайно, викликає
    • Вчора, 22:55
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    <p>Стан здоров'я кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі критичний</p>

    Стан здоров'я кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі критичний

    Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити активіста Дегерменджі

    Незаконно заарештований в Криму кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі не може перебувати в СІЗО через стан здоров'я.

    Про це в коментарі «Крим.Реалії» розповів адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв.

    Захисник назвав стан здоров'я свого підзахисного «критичним».

    «Стан його здоров'я, звичайно, викликає побоювання. Це видно візуально і довідки підтверджують, що у нього критичний стан і що він не може утримуватися в СІЗО. Але ці довідки суд не врахував», – сказав Семедляєв.

    Водночас Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити Дегерменджі.

    Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца в Twitter.

    «Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення», – написала дипломат.

    Нагадаємо, минулого місяця в окупованому Росією Криму в реанімацію потрапив 57-річний кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі, якого утримують в СІЗО за сфабрикованою справою про нібито вимагання

    Раніше повідомлялося, що у Криму погіршилася ситуація з правами людини.

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